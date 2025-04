Auf zahlreichen Berliner Straßen, auf denen aktuell Tempo 30 gilt, soll bald wieder schneller gefahren werden dürfen. So werde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 23 Hauptstraßen noch in diesem Jahr wieder auf Tempo 50 angehoben, kündigte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner an. Das berichtete zuerst die "B.Z.".

"Wir machen jetzt die grünen Verbotsphantasien rückgängig und kehren zur Straßenverkehrsordnung zurück", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. In vielen Fällen sei von grünen Verkehrssenatorinnen in der Vergangenheit Tempo 30 ohne erkennbaren Grund angeordnet worden, so Stettner. In einem Interview in der "Berliner Morgenpost" sagte er, das Thema sei jetzt in Arbeit. "Das wird in diesem Jahr umgesetzt. Ich würde mir aber natürlich auch wünschen, dass viele Dinge schneller gehen."