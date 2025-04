Charly 16303 Donnerstag, 17.04.2025 | 12:15 Uhr

Diese heranwachsende Generation macht mir Angst und Bange, sollte sie einmal die Politik in Deutschland bestimmen wollen. Es beginnt damit, dass selbst in und zwischen den Parteien eine solch große Differenz zu den Problemen der Pa1eestinenser und Israelis bestehen. Beide Lager werden sowohl offiziell als auch inodffiziel von der Bundesregierung großzügig finanziell unterstützt. Wen wundert es noch, dass sich das bei den Studierenden durch solche Konflikte so auswirkt. Ich verstehe nicht, warum ein solcher Kriegsverbrecher wie Herr Netanjahu noch frei über die Armee seines Landes verfügt und wie Putin alles kaputt bomben lässt.

Der deutsche Steuerzahler wird sich schon großzügig am Wiederaufbau beteiligen, auch wenn die eigene Inrastrukur am Limit ist. Es ist auch kein Wunder, wenn Sozialgelder von 3000 € verschenkt werden,wenn eine Bürgerin Netto vom Brutto nicht unterscheiden kann,das Sozialgericht deshalb so entscheidet.