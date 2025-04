Studierende haben am Campus Nord der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte einen Hörsaal besetzt. Das Präsidium der Uni ruft die Polizei auf den Plan. Einsatzkräfte stehen mit Tür-Rammen vor dem Gebäude.

An der Humboldt-Universität hat am Mittwochnachmittag ein Protest von pro-palästinensischen Aktivisten begonnen. Mehrere Menschen drangen in den Emil-Fischer-Hörsaal ein, der sich in einem Gebäude auf dem Campus Nord befindet, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzt, dass sich dort 40 bis 60 Menschen aufhalten.

Die Studierenden protestieren demnach dagegen, dass Kommilitonen aus Deutschland ausgewiesen werden sollen, die an pro-palästinensischen Protesten, insbesondere einer gewaltsamen Uni-Besetzung, teilgenommen haben sollen.

Das Präsidium der Humboldt-Universität Berlin hat, nach eigenen Angaben, die Polizei um Räumung des Gebäudes gebeten. Die Polizei positionierte sich gegen 17 Uhr mit Tür-Rammen vor dem Gebäude.