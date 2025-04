Ein rbb-Reporter, der den verwüsteten Gebäudeteil der Universität am Dienstag betreten konnte, berichtete von Schmierereien an Wänden und zerstörten Holzmöbeln auf den Gängen. Fenster, Wände und Holzvertäfelungen wurden Parolen besprüht - unter anderem mit dem Hamas-Dreieck und Schriftzügen wie "Free Gaza" oder "Zionisten sind Faschisten". Auch die umstrittene pro-palästinensische Parole "From the river to the sea, palestine will be free" war zu lesen.

Nach der Besetzung eines Hörsaals durch pro-palästinensische Aktivisten in der Berliner Humboldt-Universität (HU) am vergangenen Mittwoch beginnen nun die Aufräumarbeiten.

Eine Sprecherin der Universität sagte rbb|24 am Dienstag, es seien Stühle reihenweise aus ihren Verankerungen gerissen und in ein Treppenhaus vor dem denkmalgeschützten Hörsaal in der zweiten Etage geworfen worden. Die Höhe des Schadens werde intern auf 60.000 bis 100.000 Euro geschätzt. "Wir haben in dem Gebäude Werkzeug gefunden, was uns vermuten lässt, dass hier sehr gezielt vorgegangen wurde", so die Sprecherin.

Nun sollen sich Gutachter nach Angaben der Universität ein Bild von den Schäden in dem denkmalgeschützten Hörsaal machen. Danach könne man damit beginnen, den Saal aufzuräumen. Bis er wieder für Vorlesungen genutzt werden kann, werde es aber Wochen dauern.

Bereits kurz nach der Besetzung des Hörsaals in der vergangenen Woche sprach die Universität von einem massiven Schaden. "Schon jetzt ist klar, dass die Beschädigungen so gravierend sind, dass der Raum für Wochen, möglicherweise Monate, nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird", teilte das Präsidium am Donnerstag mit.