Die Webseite der Berliner Verwaltung, berlin.de, ist seit Dienstagvormittag wieder erreichbar. Das hat die Senatskanzlei mitgeteilt. Die Seite war seit Freitag Ziel eines Cyberangriffs gewesen. Sämtliche Bereiche von berlin.de waren deshalb nur eingeschränkt nutzbar , so die Senatskanzlei.

Das Portal berlin.de, in dem das Land Berlin zahlreiche Services und Informationen anbietet, ist seit Freitag Ziel eines Cyberangriffs. Die Seiten sind auch am Dienstag teils nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Auch die Polizei ist betroffen.

Vereinzelt könne es aber noch zu Einschränkungen kommen, so die Senatskanzlei. Das liege daran, dass die Sicherheitssysteme, um die so genannten DDOS-, also Überlastungs-Attacken zu blockieren, nun Schritt für Schritt wieder runtergefahren werden. Die Lage werde aufmerksam beobachtet.

Die Senatskanzlei weist darauf hin, dass Termine für das Bürgeramt auch über die Behördenhotline 115 gebucht werden können. Die digitalen Bürgerdienstleistungen seien auch über das Bundesportal verfügbar. Die elektronische Wohnsitzanmeldung sei über die zentrale bundesweite Serviceseite erreichbar.