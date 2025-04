Staakener St.Aaken Montag, 21.04.2025 | 22:08 Uhr

Keine Kritik an dem Entwurf selbst, ich finde der hat was.

Aber: Mit Krönchen für die Bezirksfürsten - Respekt. In Zeiten klammer Kassen wäre weniger vll. mehr.

Wie lange mag es wohl bis zum typisch Berliner Spitznamen dauern? Auch das bietet sich irgendwie an.