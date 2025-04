Annabell ist 16, lebt in Berlin im betreuten Einzelwohnen und macht gerade eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin in der Jugendberufshilfe. Dass sie so weit gekommen ist, sei keine Selbstverständlichkeit, sagt sie. Als sie klein war, wollte sie Psychologie studieren. Aber zuhause lief einiges schief. Es gab viel Streit und keine Regeln.

Auch in anderen Bereichen der Jugendhilfe wird offenbar gespart. Mehrere Träger berichten dem rbb, dass Stundenkontingente immer enger bemessen und auch im ambulanten Bereich zunehmend eingeschränkt werden. "Die Jugendämter vereinbaren mit uns feste Stunden – aber daran wird immer häufiger gerüttelt", sagt Cornelia Kalk. "Offiziell nie aus Kostengründen – aber jeder weiß, dass es so ist."



Auch die Jugendberufshilfe, von der Annabell so profitiert, sieht Kalk in Gefahr. Im Gesetz ist sie nur als sogenannte "Soll-Leistung" verankert und damit anfälliger für Kürzungen.



"Wir brauchen das", sagt die 16-Jährige in ihrer Ausbildungswerkstatt. "Ich könnte die Ausbildung in einem normalen Betrieb nicht machen. Ich könnte auch nicht zur Schule gehen, weil mir ja vier Jahre fehlen. Die Jugendhilfe hat mir da schon sehr geholfen." Ob andere junge Menschen diese Chance auch bekommen, entscheidet sich nicht nur am Bedarf, sondern offenbar immer mehr auch am Budget.