Gesellschaft soll Sanierungen an Berliner Hochschulen voranbringen

Der Berliner Senat hat beschlossen, eine Hochschul-Baugesellschaft zu schaffen. Diese Einrichtung solle helfen, den Investitionsstau bei den Universitätsgebäuden Berlins zügig zu beseitigen, teilte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) am Dienstag mit.



Die Hochschul-Baugesellschaft soll demnach die Möglichkeit bekommen, dringende Bauprojekte mit Krediten zu finanzieren, wenn Landes- oder Bundesmittel nicht zur Verfügung stehen. Von einer Zentralisierung erhofft sich der Senat auch schnellere Verfahren und bessere Möglichkeiten für ein hochschulübergreifendes Gebäudemanagement. An der Gesellschafts-Projekt bereits "in den vergangenen Monaten sehr intensiv gearbeitet" worden, teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege am Dienstag mit.