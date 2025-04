Der Berliner Senat will mit einem neuen Fonds in Höhe von zehn Millionen Euro in den kommenden vier Jahren rund 50 Berliner Start-Ups unterstützen. Diese sollen Darlehen zwischen 100.000 und 300.000 Euro erhalten. Das haben die Senatsverwaltungen für Wirtschaft und Forschung am Dienstag gemeinsam mitgeteilt. Die ersten Start-Ups sollen bereits ab Herbst 2025 gefördert werden.

Der Fonds wird aus europäischen Mitteln finanziert, die landeseigene Investitionsbank Berlin-Brandenburg übernimmt seine Verwaltung. Gefördert werden vor allem Start-Ups aus den Bereichen digitale Technologie, Energie und Nachhaltigkeit – insbesondere solche, die an Berliner Hochschulen gegründet wurden. Ziel ist es, diese jungen Unternehmen auf spätere Finanzierungsrunden vorzubereiten. Die Start-Ups sollen zukünftig auch durch Beratungsangebote unterstützt werden.