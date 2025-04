Der Berliner Senat hat die Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das teilte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) im Anschluss an die Senatssitzung am Dienstag mit.

Auf über 140 Seiten haben Union und SPD aufgeschrieben, was sie als neue Bundesregierung in den kommenden vier Jahren planen. Nicht alles, aber sehr vieles ist auch für Berlin relevant. Dies sind besonders wichtige Punkte. Von Sabine Müller

Die Mietpreisbremse soll helfen, in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt den Anstieg der Mieten zu begrenzen. Um die Regelung auch ab 2026 weiterzuführen zu können, ist Berlin allerdings abhängig von einem Bundesgesetz, das dies ermöglicht. Stadtentwicklungssenator Gaebler appellierte daher an Union und SPD auf Bundesebene, unverzüglich die Verlängerung der Mietpreisbremse im Bundestag zu beraten und zu beschließen.

Die Wohnungsknappheit in Berlin treibt seit Jahren die Preise bei den Neuvermietungen nach oben. So zeigte ein Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin (IBB), dass die mittlere Angebotsmiete im vergangenen Jahr berlinweit um rund 12,5 Prozent auf 15,74 pro Quadratmeter nettokalt gestiegen ist. Damit liege sie etwa doppelt so hoch wie die ortsübliche Vergleichsmiete, heißt es in dem Wohnungsmarkbericht.

Dem neuen Wohnraumbedarfsbericht des Berliner Senats zufolge haben nicht nur Haushalte mit geringem Einkommen, sondern auch Durchschnittverdiener Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen. Durchschnittsverdienende können sich demnach nur etwa jede vierte angebotene Wohnung (27,8 Prozent) leisten, Haushalte mit einem Einkommen von 60 Prozent des mittleren monatlichen Haushaltsnettoeinkommens nur jede zwanzigste angebotene Wohnung (4,8 Prozent).