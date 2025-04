Die Personalsituation in Berliner Sozialämtern bleibt angespannt. Das geht aus der Antwort der Sozialverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Taylan Kurt hervor, die der Deutschen Presse-Agentur (DPA) vorliegt. Zuvor hatte die "taz" über das Thema berichtet.

Die aktuellsten vorliegenden Daten stammen aus dem Jahr 2023. So kümmerte sich bei der Bearbeitung von Anträgen auf Grundsicherung im Durchschnitt jeder damit befasste Mitarbeiter um 278 Fälle. Im Vergleich zu den beiden Jahren davor ist die Größenordnung etwa gleich geblieben.

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Bezirken: So lag der Wert in Marzahn-Hellersdorf zuletzt bei rund 200, in Neukölln bei 265, in Friedrichshain-Kreuzberg bei 271, in Charlottenburg-Wilmersdorf bei 316, in Tempelhof-Schöneberg bei 350 und in Mitte bei 395.