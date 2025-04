Hikel und Böcker-Giannini mahnten zugleich die Umsetzung "erforderlicher Reformen" an. Die SPD müsse wieder genauer zuhören und darauf reagieren, dass die Partei "in der Mitte der Gesellschaft dramatische Wahlverluste erlitten hat".

Die beiden Landesvorsitzenden der SPD Berlin, Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel, sprachen am Mittwoch von einer "vernunftgetrieben Entscheidung" vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage und dem schwachen Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl.

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag im Bund hat auch die CDU-Parteibasis in Berlin stark bewegt - auch weil Berlins CDU-Chef Kai Wegner nicht als Merz-Freund gilt. Trotz Zustimmung zum Vertrag gibt es Unmut, vor allem beim Thema Schulden. Von Jonas Wintermantel

Was die Berliner CDU-Parteibasis jetzt bewegt

Die beiden Landesvorsitzenden, die eher im konservativeren Spektrum ihrer Partei verortet werden, appellierten zudem in ungewöhnlich deutlicher Weise an die Kritiker der Koalition mit der CDU, zu denen vor allem Parteilinke und der Parteinachwuchs Jusos gehören. "Für die parteiinternen Gegner dieser Koalition" sei der deutliche Ausgang des Mitgliederentscheids auch eine Chance "einmal einen Schritt beiseite zu treten und sich auf die SPD zuzubewegen", hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Berliner Jusos hatten - wie die Brandenburger Jusos - Mitte April ihre Ablehnung des Koalitionsvertrags zum Audruck gebracht. Die Berliner Juso-Landesvorsitzende Svenja Diedrich sagte der Deutschen Presse-Agentur damals: "Wir werden nicht zustimmen. Aus unserer Sicht wurden mehrere rote Linien überschritten".

Mit einem anderen Zungenschlag meldete sich der SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, zu Wort. Er betonte, dass es nun darauf ankomme, als Partei "links der Union" erkennbar zu bleiben und die Bedenken von Mitgliedern gegen das Bündnis ernst zu nehmen. Den Ausgang des Votums wertete Saleh "schon aus staatspolitischen Erforderlichkeiten" als erwartbar.

Am Mittwochmorgen hatte die Bundes-SPD bekannt gegeben, dass 84,6 Prozent der Mitglieder für den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag gestimmt hätten [tagesschau.de]. An der Abstimmung haben demnach mit 56 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder teilgenommen.