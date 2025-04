Sanierungsprojekt in Berlin

realities united and sbp schlaich bergermann partner

28 Mikropfähle würden 18 Meter tief in die Erde versenkt für das Fundament. Sie sollen den späteren Betrieb des Riesenrads statisch sichern.

Im Spreepark in Berlin-Plänterwald wird die Wiederaufstellung des Riesenrades vorbereitet. Wie das landeseigene Unternehmen Grün Berlin am Dienstag mitteilte, laufen derzeit die baulichen Vorbereitungen.

Berliner Spreepark-Riesenrad wird in Polen saniert

In einer Spezialwerkstatt in Polen werden bereits seit längerem die historischen Bauteile des Riesenrades wiederaufbereitet. Mehr als ein Drittel der 300 originalen Stahlteile seien bereits sandgestrahlt, geprüft, repariert und neu beschichtet worden, heißt es. Rund 90 Tonnen der ursprünglichen Stahlkonstruktion werden für das neue Riesenrad wiederverwertet, so soll CO2 gespart werden.

Ab Oktober soll die Montage der vier Riesenradstützen sowie des Radkranzes mit den sanierten Speichen beginnen. Parallel dazu werden die neuen Komponenten, wie Antrieb, Steuerung und Gondeln gebaut. Eine Mustergondel wird bereits im Juli im Park erwartet, so Grün Berlin. Die Eröffnung des Parks ist für Frühjahr 2027 geplant.