Die sogenannte Trostfrauenstatue auf dem Unionplatz in Berlin-Moabit darf bis zum 28. September 2025 aufgestellt bleiben. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren, wie es am Mittwoch mitteilte.

Die auch "Ari" genannte Statue ist die Nachbildung einer Skulptur, die in Südkorea an die Opfer sexueller Gewalt im Zweiten Weltkrieg erinnert. Das Original steht in Seoul vor der japanischen Botschaft. Sie erinnert an die Militär-"Trostfrauen" – ein beschönigender Begriff für schätzungsweise 200.000 Frauen vor allem aus Korea und China, die von der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg zur Prostitution gezwungen wurden.