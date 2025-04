seniouren platzieren Dienstag, 15.04.2025 | 15:38 Uhr

In dem Maße, in dem der öffentliche Raum seniorenunfreundlicher wird, egal ob es steigende Kriminalität, Verkehr, Einkauf und andere Infrastruktur geht, werden Senioren eher nicht umziehen, sondern in ihrem eigenen, mitunter großen Reich bleiben wollen. Also da muss sich auch was ändern vorallem auch in Hinblick auf generationübergreifendes Wohnen.