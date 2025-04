Wie damals Dienstag, 29.04.2025 | 13:10 Uhr

"es ist ein Kabinett der Experten" - stimmt, und zwar für Lobbyismus. Energiewirtschaft, Krankenkassen, Autoindustrie und Autobahnbauer werden sich gar nicht mehr einkriegen vor Freude über den kommenden Geldsegen. Anderere haben, wie Merz, noch nie in der Politik gearbeitet, aber was solls - ist eben erst mal so eine Art Praktikum.

Das Land hätte eine Politik gebraucht, die in der Lage ist aktuelle Herausforderungen zu erkennen und zukunftsorientiert zu arbeiten. Jetzt wird da weitergemacht, wo Merz vor zig Jahren aufhörte.