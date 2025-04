Wegner will harte Sanktionen bei Verstoß gegen Mietpreisbremse

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat sich angesichts von Wohnungsmangel und hohen Mieten für eine stärkere Regulierung des Wohnungsmarkts ausgesprochen.

Der Wohnungsmarkt in Berlin habe sich noch nicht erholt. "Also brauchen wir auch die Mietpreisbremse", sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Tempelhof im Rahmen der Gesprächsreihe "Kai Wegner vor Ort".

Er sei sehr froh, dass die Mietpreisbremse im Bund laut Koalitionsvertrag verlängert werde und eine Kommission die Frage klären solle, wie sie sich optimieren lasse. Da, wo schwarze Schafe gegen die Mietpreisbremse verstoßen, müsse es auch empfindliche Sanktionen geben, forderte Wegner. "Die gibt es derzeit noch nicht. Das finde ich falsch."