In der Nacht zum 1. Mai wird wird nicht nur die Walpurgisnacht gefeiert. Am 30. April wird in vielen Orten der Maibaum aufgestellt und in geselliger Runde in den Mai getanzt. Und auch in Brandenburg geht man diesen schönen Traditionen nach. Wir bieten Ihnen hier eine kleine Auswahl an Walpurgisnacht- und Maifesten an.