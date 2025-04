Suse Montag, 07.04.2025 | 18:17 Uhr

Friedrich Merz hat doch keine andere Wahl als nach Pfeife der SPD zu tanzen. Das Sondervermögen in Form riesiger Schuldenberge ist mit dem alten Bundestag beschlossen und schon da war doch abzusehen, dass es ohne rot-grün nicht beschlossen werden kann, es sei denn, es gibt bittere Kompromisse. Merz ging auf die Forderungen ein und will unbedingt Kanzler sein. Echte Erfolgsmeldungen, was man so durchsetzen konnte, gibt es von der CDU nicht. Die SPD führt die CDU am Nasenring durch die Manege. Ich bin 100% für die CDU- Mitgliederbefragung und inzwischen der Ansicht, eine andere Koalition wäre weniger schmerzhaft für die CDU.