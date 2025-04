Was die Brandenburger Basis vom schwarz-roten Koalitionsvertrag hält

Union und SPD stehen kurz vor dem Ende der Abstimmungen über den Koalitionsvertrag: Die CDU will am Montag entscheiden, bei der SPD läuft noch bis Dienstag ein Mitgliedervotum. Wie ist die Stimmung bei der Brandenburger Basis? Von Tobias Hausdorf

Mittwochabend bei der SPD in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark): Gerade hat die Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede noch per Videocall Einblick in die Verhandlungen über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU gegeben. Nun diskutieren etwa zehn Mitglieder des Ortsverbands über das Ergebnis.

Die Grundstimmung: "Man hätte kaum etwas Besseres mit der CDU aushandeln können", sagt Gunther Haedke, 77 Jahre alt. Angesichts des Wahlergebnisses könne man mit dem ausgehandelten Ergebnis zufrieden sein, sagt auch Gustav Horn, ehemaliger VWL-Professor und heutiger Stadtverordneter Bad Belzigs.