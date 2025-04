Der Kreistag Elbe-Elster hat dafür gestimmt, die Planungen für einen Klinikneubau fortzusetzen. Das teilte der Kreistag am Morgen nach der Sitzung am Montagabend mit. Der Neubau soll in zentraler Kreislage entstehen, womöglich in Doberlug-Kirchhain, wie es hieß.

Die bestehenden Kliniken in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde sollen zu teilstationären Gesundheitszentren umgewandelt werden. Die Häuser sollen sich auf gewisse Fachbereiche spezialisieren, aber auch eine Grundversorgung für Notfälle und kleinere Eingriffe anbieten - ein sogenanntes 3+1-Konzept, wie es das Elbe-Elster-Klinikum selbst nennt. Das Geld für den geplanten Neubau soll aus dem Transformationsfonds der bundesweiten Krankenhausreform kommen.