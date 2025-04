BSW in Brandenburg

Do 17.04.25 | 18:01 Uhr

Die plötzliche Rückzugs-Entscheidung des BSW-Parteichefs dürfte der Ministerpräsident deshalb mit Skepsis zur Kenntnis nehmen. Bringt sie doch noch mehr Unsicherheit in eine ohnehin schon ungewöhnlich geräuschvolle Regierungskoalition.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte BSW-Landeschef Robert Crumbach unbedingt im Kabinett aus den beiden Parteien haben. Zu unberechenbar sind schließlich Parteichefs, die ohne Einbindung ins Regierungsgeschehen an der Seitenlinie stehen und sich bei unpopulären Entscheidungen laut und kritisch zu Wort melden. Woidke soll deshalb Crumbach, der sich nach eigener Aussage nicht unbedingt als Minister gesehen hatte, mehr oder weniger ins Amt gedrängt haben.

Auf den ersten Blick leuchtet die Entscheidung ein. Das BSW war in den letzten Wochen unter Druck geraten. Unpopuläre Entscheidungen rund um die Haushaltsverhandlungen schlugen auf die Partei zurück. Die Streichungen im Bildungsbereich zum Beispiel, obwohl man doch im Wahlkampf bessere Bildung versprochen hatte. Kürzungen bei den Kommunalfinanzen, obwohl man doch mehr Geld für eigenständigere Kommunen versprochen hatte. Die Debatte um Wohnraumförderung, obwohl doch mehr Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt versprochen worden war.

In Brandenburg sollen in den kommenden zwei Jahren 34 Milliarden Euro ausgegeben werden. Gleichzeitig werden neue Schulden gemacht und gespart. Finanzminister Crumbach verteidigt das Vorgehen. Zwei Bereiche bekommen mehr Geld.

Auch die Partei an sich braucht dringend einen Kümmerer: Die Strukturen sind seit der Gründung im Mai 2024 vor lauter Wahlkampf und parteieigenem Berlin-Zentralismus nicht aufgebaut worden. Es braucht jemanden, der mit voller Kraft und beherzt vorankommt, endlich neue Mitglieder in die Partei lässt.

Der Landesverband hat seit der Gründung nur 20 neue Mitglieder zugelassen, rund 60 sollen es aktuell insgesamt sein. Es gibt noch immer keine bekannten festen Strukturen in Kreisen oder Regionen. Viel Arbeit also für einen Parteichef – in Teilzeit vielleicht nicht zu erledigen.