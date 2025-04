Die Zahlen der unerlaubten Einreisen nach Deutschland sind im Februar und März deutlich geringer gewesen als in dem Jahr davor. Laut der Bundespolizei überquerten im vergangenen Monat 5.068 Menschen unerlaubt die Grenze nach Deutschland. Das sind 2.022 weniger als im März 2024. Im Februar waren es demnach 4.669 Menschen. Im Vorjahresmonat waren es noch 5.998 Menschen

Insgesamt verzeichnete die Bundespolizei eigenen Angaben zufolge vom 1. Januar bis zum 31. März 15.131 unerlaubte Einreisen. Davon seien rund 7.606 Migranten direkt an der Grenze zurückgewiesen oder zurückgeschoben worden, hieß es in einer Mitteilung. An der Grenze zu Polen gibt es in Brandenburg einige Grenzkontrollposten und auch am BER kontrolliert die Bundespolizei.