In Brandenburg sollen in den kommenden zwei Jahren 34 Milliarden Euro ausgegeben werden. Gleichzeitig werden neue Schulden gemacht und gespart. Finanzminister Crumbach verteidigt das Vorgehen. Zwei Bereiche bekommen mehr Geld.

Die Landesregierung will 2025 und 2026 zusammen rund 34 Milliarden Euro ausgeben - 16,7 Milliarden Euro in diesem und 17,4 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Über den Zeitraum sollen sowohl zwei Milliarden Euro gekürzt werden, als auch zwei Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden.

"Es gibt Einschnitte in einigen Bereichen, das ist unvermeidbar", sagte Crumbach in einer Sondersitzung des Brandenburger Landtags zum geplanten Doppelhaushalt am Donnerstag. "Dennoch ist es kein Rotstift-Haushalt." Mit dem Doppelhaushalt werde die Wirtschaftskrise abgefedert. Ab 2027 müsse aber mehr gespart werden.

Die neue Brandenburger Regierung aus SPD und BSW hat sich auf einen Haushalt für die Jahre 2025 und 2026 geeinigt. Der Topf bleibt zwar in etwa gleich groß. Höhere Ausgaben bedeuten aber am Ende: Es muss gespart werden.

An Schulen seien keine weiteren Lehrerstellen geplant, so der BSW-Politiker weiter. Lehrkräfte sollten eine Stunde mehr Unterricht pro Woche geben und dafür von Bürokratie entlastet werden. "Aber alle offenen Stellen können besetzt werden", so Crumbach. Dieses Vorgehen sei richtig. Die Gemeinden würden konstant an Landeseinnahmen beteiligt, es gebe aber Abstriche unter anderem bei der Weitergabe von Einsparungen beim Wohngeld, räumte der Minister ein.