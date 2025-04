Der Brandenburger Infrastrukturminister Detlef Tabbert (BSW) fordert, den Preis des Deutschlandtickets attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten. Vor der Verkehrsministerkonferenz, die am Mittwoch und Donnerstag in Nürnberg stattfindet, sagte er auf Anfrage von rbb|24: "Eine Preiserhöhung darf nicht zu einer Abwärtsspirale führen." Der Bund müsse seinen Anteil an der Finanzierung des Tickets für die Zukunft sichern.

Außerdem forderte Tabbert den Bund auf, die Regionalisierungsmittel für den Einsatz von Zügen und Bussen im öffentlichen Nahverkehr erhöhen. Es brauche dazu eine zeitnahe Entscheidung, "um Kostensteigerungen aufzufangen und Spielräume für zusätzliche Verkehre zu bekommen."