Geht doch nach Hause Montag, 14.04.2025 | 07:53 Uhr

Was ist das denn für eine "halbgare" Meinungsabgabe?. In den drei Bereichen, denen die Juso nicht zustimmen wollen, wird nicht konkret deutlich warum das so ist. Zugleich will man dem Landesverband "keine Entscheidung vorgeben". Sie könnten noch drunter setzen "Entschuldigung, dass wir da sind und eine Meinung haben, die wir hier aber nicht äußern wollen".

Wer so auftritt, hat den Anspruch als politische Kraft gesehen zu werden, vertan.