Die Abwahl des Amtsdirektors von Lenzen-Elbtalaue (Prignitz), Harald Ziegeler, muss wiederholt werden. Das bestätigte der Amtsausschuss von Lenzen-Elbtalaue dem rbb. Der Grund ist eine Beanstandung der Abwahl durch die Kommunalaufsicht des Prignitz-Kreises. Darüber informierte die Kreisverwaltung. Nach Aussagen der Lenzener Amtsausschuss-Vorsitzenden Nadine Mewes hätte die Abstimmung zur Abwahl in der Ausschusssitzung am 12. März offen und nicht geheim stattfinden dürfen. Dies regele die Kommunalverfassung. Damit sei die Abwahl ungültig und Amtsdirektor Harald Ziegeler rein rechtlich wieder im Amt. Einen neuen Termin für die Abstimmung zur Abwahl gebe es derzeit noch nicht, hieß es.

Der Amtsausschuss von Lenzen-Elbtalaue hatte Amtsdirektor Harald Ziegeler auf seiner Sitzung am 12. März mit der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit abgewählt.



Kritiker warfen dem Ziegeler eine schlechte Personalführung vor. Außerdem seien wichtige Projekte nicht an Mitarbeiter weiter delegiert worden, sondern auf dem Tisch des Amtsdirektors liegen geblieben, so die Vorwürfe. Auch von Vertrauensbruch war die Rede.



Die Aufgaben des Amtsdirektors hatte in Lenzen seit der nicht korrekten ersten Abwahl die Stabsstellenleiterin Anna Karius geführt. Sie äußerte sich bislang nicht zu dem Vorgang.