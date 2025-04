44 von 56 Stadtverordneten haben sich am Mittwoch gegen den amtierenden Oberbürgermeister der Stadt Potsdam ausgesprochen. Sie wollen, dass er sein Amt so schnell wie möglich verliert. Am liebsten wäre es ihnen, wenn Mike Schubert (SPD) sofort selbst zurückträte. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Aber sind das Gründe genug, dass Schubert sein Amt aufgibt? Der SPD-Politiker selbst sagte am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung, er sei von den Potsdamerinnen und Potsdamern gewählt worden - und er werde sich ihrem Votum stellen. Das heißt: Schubert wartet auf den Bürgerentscheid. Er hofft, dass die Potsdamerinnen und Potsdamer ihn den Rücken stärken und er im Amt bleiben kann. Er wolle seine Amtszeit "vernünftig zu Ende bringen". Aber das wird kaum möglich sein.

Und, ja, Schubert wurde von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt. Das gilt aber auch für die Stadtverordneten. Sie sind unter anderem das Korrektiv, um der Verwaltung, um dem Oberbürgermeister Fehler anzukreiden. Es ist machtpolitisch nachvollziehbar, auf den Bürgerwillen zu pochen. Aber glaubwürdig ist es nicht. Dieses Schmierentheater muss enden.



Am 25. Mai haben die Potsdamerinnen und Potsdamer die Möglichkeit, sich hinter ihren Oberbürgermeister zu stellen oder gegen ihn. Es ist keine Kleinigkeit, das gewählte Oberhaupt einer Stadt abzusetzen und das ist auch gut so. Auch deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Wahlberechtigte aufraffen und Ende Mai an die Wahlurne treten. Damit bewiesen sie nicht nur, dass die Demokratie funktioniert. Sie zeigten auch, dass es nicht egal ist, was "da oben" bei den Politikerinnen und Politikern passiert - sie gucken hin.