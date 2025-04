Die Mehrheit der Potsdamer Stadtverordneten stimmte am Mittwoch für die Abwahl des umstrittenen Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD). Die endgültige Entscheidung, ob der Rathauschef seinen Posten vorzeitig räumen muss, ist damit aber nicht gefallen.

Die Potsdamer Stadtverordneten haben am Mittwoch einem Antrag zur Abwahl von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zugestimmt - und damit für einen Bürgerentscheid votiert. Bis auf die SPD, Schuberts eigener Partei, stimmten alle gegen den umstrittenen Rathauschef. Eingebracht wurde der Antrag von der Fraktion Fraktion BVB/Freie Wähler.

Die endgültige Entscheidung, ob der Rathauschef seinen Posten nun vorzeitig räumen muss, ist damit aber noch nicht gefallen. Nimmt Schubert das Votum der Stadtverordneten nicht an, findet am 25. Mai ein Bürgerentscheid statt. Etwa 138.000 Menschen wären dann wahlberechtigt.

Der SPD-Politiker wäre mit einem Bürgerentscheid abgewählt, wenn eine Mehrheit dafür stimmt und es mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Personen sind. Die Kosten für einen Bürgerentscheid schätzt die Verwaltung auf rund 250.000 Euro.

Der Oberbürgermeister kann jedoch binnen einer Woche auch erklären, auf den Bürgerentscheid zu verzichten und würde damit als abgewählt gelten. In der Vergangenheit hatte Schubert stets betont, er wolle sich dem Votum der Bürger stellen.

Auch am Mittwoch bekräftigte Schubert das noch einmal: "Die heutige Entscheidung respektiere ich. Sie ändert aber nichts an meiner Einstellung für diese Stadt arbeiten zu wollen", sagte er. "Ich stelle mich dem Votum der Potsdamer, denn sie und nicht die Mehrheit der Stadtverordneten haben mich in dieses Amt gewählt." Darüber hinaus zeigte er sich optimistisch, dass die Mehrheit der Potsdamerinnen und Potsdamer hinter ihm stehe.