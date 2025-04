Schubert blieb aber im Fokus. In der Stadtverordnetenversammlung und den Medien wurde nun eine womöglich zu große Nähe Schuberts zu Potsdams Sportvereinen thematisiert.

Doch viele Stadtverordnete bezweifelten, dass es dabei nur um Repräsentationspflichten ging . Einerseits, weil auch Schuberts Frau von kostenlosen Tickets profitierte und andererseits, weil der SPD-Politiker bei sehr vielen Spielen zu Gast war. Viele tauchten im offiziellen Pressekalender der Stadt aber nicht auf. Die Besuche wurden auch nicht auf den Kanälen der Stadt in den sozialen Netzwerken dokumentiert.

Im Zuge der öffentlichen Auseinandersetzung tauchten Hinweise auf, der SPD-Politiker habe für sich und seine Frau kostenlose VIP-Tickets von mehreren Vereinen angenommen . Schubert wehrte sich und berief sich zunächst auf seine Repräsentationspflichten als Oberbürgermeister. Er sehe sich Spiele an, um als Stadtoberster deren Relevanz hervorzuheben, hieß es.

Seit Mai 2024 ermittelte auch die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen Potsdams Oberbürgermeister. "Vorteilsannahme im Amt" lautete der Verdacht, also Korruption. Die Stadtverordneten verlangten lautstark Aufklärung.

Muss der umstrittene Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert vorzeitig gehen? Die Mehrheit der Stadtverordneten leitete ein Abwahlverfahren gegen den SPD-Politiker ein. Der will die Potsdamerinnen und Potsdamer entscheiden lassen.

Zukunft des Potsdamer Oberbürgermeisters wird wohl am 25. Mai entschieden

Kurz darauf fanden die Kommunalwahlen statt. Infolgedessen konstituierte sich eine neue Stadtverordnetenversammlung.

Im Dezember stellte dann die Staatsanwaltschaft Neuruppin ihr Verfahren gegen Schubert gegen Auflagen ein. Es gebe zwar einen hinreichenden Tatverdacht wegen Vorteilsannahme in insgesamt 67 Fällen, die Schuld des Oberbürgermeisters sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft aber im Falle einer Verurteilung noch nicht schwerwiegend, hieß es zur Begründung. Deshalb würden Geldauflagen ausreichen, um "das öffentliche Interesse an der Verfolgung des Beschuldigten zu beseitigen", so die Staatsanwaltschaft weiter.

Schubert musste 34.000 Euro zahlen, 20.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein und 14.000 Euro an die Landeskasse.