Der Weg zum Bürgerentscheid ist klar definiert: Zunächst müssen mindestens die Hälfte der Stadtverordneten einen solchen Antrag auf Abwahl unterschreiben. Das ist in Potsdam bereits im Januar geschehen. Nach einer gesetzlich festgelegten Ruhephase von mindestens einem Monat müssen dann zwei Drittel der Stadtverordneten den entsprechenden Beschluss fassen. Das steht nun am Mittwoch auf der SVV-Agenda.

Seine reguläre Amtszeit dauert bis Herbst 2026. Das klingt einerseits plausibel und demokratisch, ist aber auch ein geschickter Schachzug des Machtpolitikers Schubert. Denn für eine erfolgreiche Abwahl müssen zwei Punkte erfüllt sein: Erstens muss eine Mehrheit beim Bürgerentscheid für eine Abwahl des Oberbürgermeisters stimmen. Zweitens muss mindestens ein Viertel aller Wahlberechtigten diese Abwahl unterstützen. In Potsdam sind etwa 138.000 Menschen wahlberechtigt, rund 34.500 Menschen müssten sich also gegen Schubert aussprechen. Wird diese Marke nicht erreicht, bleibt der Oberbürgermeister im Amt.

Im aktuellen Fall sind diese Details sehr wichtig, denn Schubert beruft sich stets darauf, als Oberbürgermeister von den Bürgerinnen und Bürgern Potsdams direkt gewählt worden zu sein. Aus diesem Grund sei es nur folgerichtig, dass er im Fall der Fälle auch wieder direkt per Bürgerentscheid abgewählt würde und eben nicht per SVV-Beschluss. Einen Rücktritt lehnte er bislang ab.

Der Ausgang der Wahl wird also auch von der Wahlbeteiligung abhängen. Dass die Potsdamerinnen und Potsdamer nach der Landtagswahl und der Bundestagswahl erneut in Scharen zu den Wahllokalen pilgern werden, darf aber zumindest bezweifelt werden.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie unglücklich die Menschen in der Brandenburger Landeshauptstadt mit ihrem Oberbürgermeister wirklich sind. Der Politikbetrieb in einer Stadt wie Potsdam kreist bisweilen gern auch um sich selbst. Politische Akteure kennen sich seit Jahren, teilweise gar seit Jahrzehnten. Es wird geschimpft und gepoltert wie in einer Großfamilie. Wie sehr das die normalen Bürger in ihrem Alltag interessiert, ist nicht ganz leicht auszumachen. Eine Abwahl Schuberts ist daher zumindest fraglich.