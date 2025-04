Lehrerin Donnerstag, 03.04.2025 | 20:07 Uhr

Inzwischen bereue ich, dass ich mich für das Land Brandenburg verbeamtet lassen habe. Es geht mir nicht um die eine Stunde mehr, es geht mir - wie so vielen meiner Kollegen auch - um das wie. Warum eine Stunde mehr, statt unnötige Stunden wie z.B. Klassenleiter oder Hausaufgabenstunden? Und dazu noch die angebliche Entlastung bei Verwaltungsaufgaben, die keine sind? Das ist Verrat, Betrug, hinterlistig und absolut unangebracht! Wie wollt ihr denn so an neue Lehrer kommen bei weiteren offiziellen 250 unbesetzten Stellen (bedenkt die Dunkelziffer)? Mit einem Einstellungsstopp?

Inzwischen heißt es in der Schule Quantität vor Qualität. Alles, was sprechen kann wurde eingestellt, Schüler sind beschäftigt oder zumindest beaufsichtigt, aber keinen interessiert dabei was oder wie Wissen vermittelt wird. Allzu oft müssen wir studiere und voll ausgebildete Lehrer das ausbaden, was unqualifizierte Angestellte oder Studenten fabrizieren. Burnout vorprogrammiert- prima!