Umstrukturierung im Bildungsbereich - Einstellungsstopp für Lehrer in Brandenburg soll am Mittwoch enden

Di 08.04.25 | 15:52 Uhr

picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte Audio: Antenne Brandenburg | 08.04.2025 | Po Keung Cheung | Bild: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

An den Schulen in Brandenburg gilt zurzeit ein Einstellungsstopp für Lehrerinnen und Lehrer. Hintergrund ist, dass das Land sparen muss - so die Haushaltspläne von Ende März. Nach Kritik sollen nun wieder Lehrkräfte eingestellt werden.



Der aktuell geltende, vorübergehende Einstellungsstopp für Lehrkräfte in Brandenburg soll spätestens am Mittwoch enden. Das bestätigte das Bildungsministerium am Dienstag auf Anfrage von rbb|24. Zuvor hatte das der SPD-Fraktionschef im Landtag, Björn Lüttmann, angekündigt.



Lüttmann sprach von einer unglücklichen Kommunikation. Die Landesregierung habe nie längerfristig auf Einstellungen verzichten wollen, betonte er. Allen Referendarinnen und Referendaren, allen grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern sowie allen nachqualifizierten Seiteneinsteigern werde ein Jobangebot gemacht, so Lüttmann.



Ministerium: Stopp nur für die Zeit der Planungen

Hintergrund der Debatte sind Einsparpläne im Land Brandenburg, die Ende März bekannt wurden. Lehrerinnen und Lehrer sollen demnach künftig eine Stunde mehr unterrichten, dafür aber von anderen Aufgaben entlastet werden.



Nach Angaben des Bildungsministerium habe man das Stellenmoratorium zum Zweck einer Bestandsaufnahme in Kraft gesetzt: Angesichts der Planungen, dass Lehrkräfte zukünftig eine Stunde länger pro Woche arbeiten sollen, habe man schauen müssen, wie viele Stellen wo gebraucht würden, so das Bildungsministerium. Über die angekündigten gleichzeitigen Entlastungen für Lehrkräfte - wie weniger Klausurvorbereitungen oder Prüfungen - werde man nun intensiv auch mit den Gewerkschaften und Verbänden beraten, so Lüttmann am Dienstag.

Picture Alliance/Julian Stratenschulte 250 Stellen bleiben unbesetzt - Brandenburg will vorerst keine Lehrkräfte mehr einstellen - Kritik von BSW-Fraktion Eine Stunde mehr Unterricht, dafür weniger Bürokratie: So lautet der Vorschlag der Brandenburger Landesregierung, um dem Lehrkräftemangel ohne Neueinstellungen entgegenzuwirken. Die BSW-Fraktion spricht von einer "überzogenen Reaktion".

GEW: Weniger Planstellen im kommenden Schuljahr vorgesehen

Kritik an der geplanten Mehrarbeit gibt es von Eltern, Pädagogen und der Landtagsopposition aus AfD und CDU. Das BSW hält den vorläufigen Einstellungsstopp für überzogen. In einer Sondersitzung des Bildungsausschusses soll sich auch Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) am Dienstag äußern. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kündigte Widerstand an. "Es wird anlässlich der Haushaltsberatungen des Landtags im Mai große Protestaktionen geben", sagte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs der Deutschen Presse-Agentur und nannte konkret den 21. Mai. Fuchs warnte davor, dass künftig weniger Planstellen für Lehrkräfte vorgesehen sind: Die Zahl solle von 20.783 im aktuellen auf 19.604 im kommenden Schuljahr sinken. CDU-Fraktionschef Jan Redmann befürchtet angesichts des geplanten Wegfalls der rund 1.000 Stellen für das nächste Schuljahr einen "Schulstart im Chaos". Die zusätzlichen Unterrichtsstunden sollten erst im zweiten Halbjahr starten, warnte Redmann. An vielen Schulen werde Unterricht ausfallen.

