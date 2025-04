Stolpe regierte Brandenburg von November 1990 bis Juni 2002 und gab an Matthias Platzeck ab, der von Juni 2002 bis August 2013 die Regierung führte. Stolpe wechselte 2002 als Bundesverkehrsminister in die Bundespolitik.

Wenn Regionalzüge voll sind, dürfen laut Bahn keine Fahrräder mehr rein. Sie will Fahrgäste jetzt dazu auffordern, dann auch keine Radfahrer mehr in den Zug zu lassen.

Im Ländervergleich ist der gebürtige Lausitzer beim Dienstalter als Regierungschef derzeit auf dem vierten Platz hinter Reiner Haseloff (CDU) in Sachsen-Anhalt, Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg und Stephan Weil in Niedersachsen. Weil will sich im Mai als Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender zurückzuziehen - dann rückt Woidke auf Nummer drei vor.