Das kostenlose Schulessen und das kostenlose Schülerticket wird zum Zankapfel in der Berliner Regierungskoalition. Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will an beiden Angeboten festhalten, während Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sie zur Diskussion stellt.

Im Kern geht es um weitere Einsparmöglichkeiten im Landeshaushalt. Für das gebührenfreie Schulessen etwa gebe das Land mehr als 170 Millionen Euro im Jahr aus, so die Bildungsverwaltung. Das entspricht fast der Hälfte der nötigen Einsparsumme im Bildungsetat in den beiden kommenden Jahren. Bildungssenatorin Günther-Wünsch hatte zuletzt immer wieder betont, das Geld lieber für die Verbesserung der Bildungsqualität verwenden zu wollen. Auch das kostenlose Schülerticket stellte die Senatorin in Frage und argumentiert mit der Bildungsgerechtigkeit: Auch Eltern mit stabilen Einkommen würden von der Kostenbefreiung profitieren, obwohl sie sich Schulessen und -ticket finanziell leisten könnten. "Wer am 'Kostenlos für alle' festhalten möchte, muss sagen, wo stattdessen Einschnitte zu rechtfertigen sind", schrieb Günther-Wünsch Anfang der Woche in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" [Bezahlschranke].