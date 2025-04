Matko Vidakovic Kleßen-Görne Montag, 28.04.2025 | 14:20 Uhr

Was für eine Farce! Da kommt der Staat, dieser hochmütige Selbstbeweihräucherungspalast, daher und kündigt an, dass „seine“ Webseite von Hackern angegriffen wurde. Man hat ja wirklich den Eindruck, als lebten wir in einer Zeit, in der selbst die letzten Reste öffentlicher Verantwortung in den sicheren Händen technischer Inkompetenz liegen. Ein Überlastungsangriff, kein Datenabfluss - wie tröstlich! Und wer steckt dahinter? Natürlich niemand, der jemals zur Verantwortung gezogen werden wird! Berlin, die Hauptstadt des Merkelismus, hat sich wieder einmal selbst übertroffen: Cyberangriff als neues Theaterstück. Eine unfassbare Mischung aus Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit!