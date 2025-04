Die künftige Koalition aus Union und SPD will das Deutschlandticket für den bundesweiten Nahverkehr über 2025 hinaus erhalten. Nutzer müssen sich aber von 2029 an auf Preiserhöhungen einstellen, wie es im am Mittwoch vorgestellten Koalitionsvertrag heißt.

Die Investitionen in das Schienennetz sollen dem Koalitionsvertrag zufolge ebenfalls gesteigert werden. "Das gilt für Haupt- und Nebenstrecken." Zentrale Teile der Verkehrsinfrastruktur nach Polen und Tschechien sollen zügig ausgebaut werden. Die Sanierung der "Hochleistungskorridore" der Bahn, wie aktuell zwischen Berlin und Hamburg, soll fortlaufend überprüft und angepasst werden. Die Finanzierung soll über die nächsten zwölf Jahre aus dem Sondervermögen kommen. So soll auch mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden.

Für den Wohnungsbau kündigen die Parteien in ihrem Koalitionsvertrag eine "Investitions-, Steuerentlastungs- und Entbürokratisierungsoffensive" an. So soll etwa der soziale Wohnungsbau ausgebaut werden. Die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten wie Berlin soll für vier Jahre verlängert werden - andernfalls würde Ende des Jahres auslaufen. Zudem soll bis 2027 eine Kommission eingesetzt werden, die eine Präzisierung des Mietwucher-Paragrafen und die Bußgeldahndung bei Verletzung der Mietpreisbremse vorbereitet. Auch sollen in angespannten Wohnungsmärkten Indexmieten und Kurzzeitvermietungen stärker reguliert werden. Günstig vermieten soll sich zudem für Vermieter stärker steuerlich lohnen.