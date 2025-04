Hängen die Kosten der Hochzeitsfeier der Berliner Ex-Senatorin Dilek Kalayci mit einer Werbekampagne für die Berliner Verwaltung zusammen? Darüber entscheidet ein Gericht voraussichtlich am Freitag. Kalayci droht eine Verurteilung wegen Bestechlichekeit.

Knapp drei Monate nach Beginn steht der Korruptionsprozess gegen Berlins frühere Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vor dem Abschluss. Nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft in der vergangenen Woche hat am Freitag (9.30 Uhr) die Verteidigung das Wort. Noch am selben Tag wird ein Urteil der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Berlin erwartet.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat sich Kalayci im Zusammenhang mit ihrer Hochzeitsfeier im Jahr 2019 wegen Bestechlichkeit schuldig gemacht. Beim mitangeklagten Chef einer Werbeagentur geht es um Bestechung, weil dessen Agentur die Hochzeit der Ex-Senatorin geplant und organisiert haben soll, ohne dafür entlohnt worden zu sein.

Für Kalayci hat Staatsanwalt Dorian Dorschfeld eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren gefordert. Darüber hinaus soll die 58-Jährige eine Geldstrafe von 36.000 Euro (180 Tagessätze je 200 Euro) zahlen. Für den Agentur-Chef (59) beantragte er eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 7.500 Euro (150 Tagessätze je 50 Euro).