Vielleicht liegt diese lange Zeit daran, dass in Deutschland wieder mal das Fahrrad zum zweiten Mal erfunden werden musste statt in andere zu schauen, wie es dort mit welchen Mitteln läuft.

Ich habe mal bei meiner Krankenkasse angefragt, ob denn auch möglich ist, Patienverfügung und Organspenderausweis in diese eAkte aufzunehmen. Überraschung: NEIN. Wortlaut der Antwort meiner Krankenkasse: "An diesen Möglichkeiten wird noch gearbeitet". Irgendwie doof. Gerade Patientenverfügung und Organspende sind für mich als Patient eigentlich erstmal wichtig, wenn ich irgendwo anders ins Krankenhaus "eingeliefert" werde wegen Unfall oder so. Nicht immer hat man ja den ganzen Papierkram bei sich im Notfall.