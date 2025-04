schatzkästchen Mittwoch, 16.04.2025 | 19:06 Uhr

Crumbach verwies auf große Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Ministeramt und Parteiaufbau. "Es ist nicht nur wahnsinnig herausfordernd, sondern auch sehr schön und erfüllend, Landesvorsitzender in unserer Partei sein zu dürfen", zitiert ihn die "Welt".

Na, nun? Er will die schöne Last nicht tragen(können)?Tja, dann muss er sich entscheiden. Da er ziemlich geräuschlos agierte, weil er ja auch etwas von seinem Tun versteht, das muss man ihm ja bescheinigen, sollte er über die Art und Weise des Lastabwurfes" mal en Detail nachdenken. Vor uns steht eine langes Frühjahrswochenende, eine Zeit, die kirchlich besetzt, viele Fragen stellt u. die beantwortet werden wollen - die innere Einkehr. Auch als religiös nicht gebundener Mesch sollte man 'einkehren' (können). Würde ich jedenfalls meinen! Denn ich hätte mit dieser Partei auch so meine Probleme! Das wahre Leben sieht nun einmal sehr anders aus, auch wenn es die hardliner nicht so sehen wollen! Ob die Vernunft ein Ziel sieht?