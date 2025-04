Randalierender Fluggast verursacht außerplanmäßige Zwischenlandung am BER

Do 24.04.25 | 16:38 Uhr

Ein Passagierflugzeug hat am Mittwochnachmittag auf dem Weg von Helsinki nach Zürich außerplanmäßig am Flughafen BER landen müssen: Ein randalierender Fluggast löste einen Einsatz der Bundespolizei aus, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Der 42-Jähriger soll während des Fluges Passagiere angespuckt und eine Flugbegleiterin festgehalten haben, hieß es weiter. Wegen des aggressiven Verhaltens entschied sich der Pilot demnach für eine Zwischenlandung am Flughafen Berlin-Brandenburg.

Bundespolizisten warteten auf das Flugzeug, befragten Zeugen und nahmen den Mann mit, der mittlweile vom Weiterflug durch den Piloten ausgeschlossen wurde. Ein von den Beamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Außerdem behielten die Beamten 2.200 Euro ein, um das Ordnungswidrigkeitenverfahren zu sichern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Nach der unfreiwilligen Landung setzte die Maschine mit 106 Fluggästen an Bord gegen 18:39 Uhr die geplante Reise fort.