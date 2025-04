Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, zu der die ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück gehören, will Vertreter der russischen und belarussischen Botschaft laut dpa von Veranstaltungen zur Befreiung der beiden KZ vor 80 Jahren ausladen.

In der Gedenkstätte Sachsenhausen soll das Hauptgedenken zur Befreiung des Konzentrationslagers am 4. Mai stattfinden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist einer der Gäste. Am gleichen Tag soll an die Befreiung des damaligen KZ Ravensbrück gedacht werden. Dazu werden die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, und Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) erwartet.