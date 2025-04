Die Veranstaltung solle am 28. April stattfinden, sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, der dpa. Gegen eine stille Gedenkzeremonie mit Kranzniederlegungen habe man keine Einwände. Diese habe es auch schon in den Vorjahren gegeben.

Die russische Botschaft plant eine eigene Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Sachsenhausen, um an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren zu erinnern.

In der Lausitz fanden vor 80 Jahren die letzten Kämpfe des Zweiten Weltkriegs, aber auch die ersten Befreiungen statt. Bei Mühlberg an der Elbe wurde der Befreiung des Gefangenenlagers Stalag IV B gedacht – mit rund 50 britischen Nachkommen.

Gedenken an Befreiung des Kriegsgefangenenlagers bei Mühlberg

Zur offiziellen Gedenkveranstaltungen am 4. Mai im ehemaligen KZ Sachsenhausen in Oranienburg seien Vertreter der russischen Botschaft aber nicht erwünscht. Dies sei bereits seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine 2022 der Fall, so Drecoll.

Gleichwohl werde man bei der zentralen Gedenkveranstaltung auch an die russischen Opfer in der Roten Armee erinnern und ihren Anteil an der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen würdigen.