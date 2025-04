Nachfrager Berlin Mittwoch, 02.04.2025 | 17:36 Uhr

Sollen wirklich auch alte Menschen, deren einziger Freund und Bezugsperson ihr Hund ist, durch den sie nicht ganz in ihrer Einsamkeit verkümmern, sondern beim Gassi gehen auch unter Menschen kommen , ein Eignungstest zugemutet werden ? Ein Biss von einem kleinen Hund kann natürlich auch schmerzhaft sein, aber sicher nie lebensgefährlich oder tödlich wie von den bisher auf der Liste stehenden Rassen.

Und die wenigsten älteren Menschen schaffen sich einen großen Hund an.

Absolut nicht durchdacht, passt aber in die gegenwärtige Verbotskultur in Deutschland.