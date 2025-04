Illegaler Müll in Brandenburg bleibt großes Problem

Do 24.04.25 | 14:07 Uhr

So seien im Jahr 2023 rund 6.000 Kubikmeter Müll in Brandenburger Wäldern erfasst worden, fast genauso viel wie 2022. Diese Müllmenge entspreche einem sechs Kilometer langen, einen Meter breiten und einen Meter hohen Müllwall.

Illegal entsorgter Müll ist in Brandenburg weiterhin ein großes Problem. Das schrieb das Brandenburger Umweltministerium rbb|24 am Donnerstag auf Anfrage.

Schwarz-Rot in Berlin plant höhere Bußgelder für illegalen Müll

Besonders viel Müll im Wald gebe es in den Landkreisen Havelland, Oberhavel und Barnim. Die Verursachenden könnten selten ermittelt werden, hieß es.

Allein das Einsammeln des Mülls koste mehr als 2,1 Millionen Euro. Die unteren Forstbehörden müssten in solchen Fällen die Ablagerungen räumen und an die örtlichen Entsorger übergeben. Die Kosten für das Einsammeln trägt laut Umweltministerium das Land Brandenburg, für die Entsorgung bezahlen die Entsorger - und damit am Ende alle Gebührenzahlenden.