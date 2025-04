Die in Luckenwalde geborene Katherina Reiche soll Wirtschaftsministerin der künftigen schwarz-roten Bundesregierung werden. Die CDU-Politikerin hat Erfahrung in der Wirtschaft, wurde wegen Aussagen über Minderheiten aber immer wieder kritisiert.

Es ist der Karriere-Höhepunkt einer umstrittenen Politikerin: Katherina Reiche (CDU) soll neue Bundeswirtschaftsministerin werden. Die in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) geborene Diplom-Chemikerin zog 1998 - mit gerade einmal 25 Jahren - für die CDU in den Bundestag ein und blieb dort bis 2015. Sieben Jahre davon war Reiche Parlamentarische Staatssekretärin - erst ab 2009 im Bundesumweltministerium und ab 2013 dann im Verkehrsministerium. Sie zählte auch zum CDU-Bundesvorstand.

Katherina Reiche hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die Gleichstellung von Schwulen und Lesben ausgesprochen und wurde deshalb mehrfach als homofeindlich kritisiert. So sagte sie bereits 2002 in einem Interview mit der Berliner Zeitung, das Lebenspartnerschaftsgesetz sei ein "Angriff auf Ehe und Familie" und gehe "weit über das hinaus, was ich bereit wäre zu regeln".

2012 meinte Reiche - damals Staatssekretärin im Bundesumweltministerium - in der Debatte um die Ehe für alle: "Unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien, nicht in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften." Die Gesellschaft werde "nicht von kleinen Gruppen zusammengehalten, sondern von der stabilen Mitte."