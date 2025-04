Dabei war das durchaus mal anders: Als das Landesmarketing 2018 mit "Es kann so einfach sein" als erstem Spruch der Kampagne an den Start ging, war ich nicht überzeugt. "Abgedroschen", dachte ich. Im ersten Werbespot ging es um nichts weiter als die Abgrenzung vom angeblich lauten, hektischen Berlin.

"Da kannste nicht meckern“, heißt es in der aktuellen Brandenburg-Kampagne. Und ja, da kannste nicht meckern, finde ich eigentlich auch, wenn ich als gebürtiger Brandenburger an die Kampagnen der letzten Jahre denke.

Aber der Spruch ging viral. Zuerst vor allem im Negativen: Wann immer etwas nicht gelang im Land, schob irgendein Einfaltspinsel (nicht selten ich selbst) den süffisanten Spruch nach: "Tja. Brandenburg. Es kann so einfach sein." Und so blieb er im Kopf, verband sich irgendwann symbiotisch mit dem Land.

Dann passierte, was ich nicht für möglich gehalten hatte: Spektakuläre Dinge gelangen in Brandenburg. Der Bau der Tesla-Fabrik wurde deutschlandweit zum Sinnbild von Geschwindigkeit beim Bauen. Nur möglich, weil auch die Energiewende in diesem Brandenburg tatsächlich zu gelingen schien. Der Strukturwandel nahm Form an. Die Arbeitslosigkeit ging zurück. Das alles war ganz sicher nicht einfach. Aber Brandenburg gab sich lässig: "Es kann so einfach sein."