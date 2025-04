Innenverwaltung will Messerverbot auf gesamten Berliner Nahverkehr ausweiten

Do 17.04.25 | 15:41 Uhr

Nach einem tödlichen Messerangriff will die Berliner Innenverwaltung ein generelles Waffen- und Messerverbot im Nahverkehr einführen. Es soll für Bahnhöfe, Züge, Busse und Straßenbahnen gelten. Eine entsprechende Rechtsverordnung sei in Vorbereitung.

Seit Februar gibt es in Berlin drei vom Senat festgelegte Messerverbotszonen am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Kottbusser Tor. Die Polizei kann hier unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen.

Demnach sollen Waffen und Messer in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen sowie in Straßenbahnen und auf Fähren nicht mitgeführt werden dürfen.

Waffen und Messer sollen im gesamten Bereich des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin verboten werden. Das bestätigte der Sprecher von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Donnerstag dem rbb. Die Innensenatorin erwarte, dass eine Rechtsverordnung zu einem umfassenden Waffen- und Messerverbot zeitnah umgesetzt werde. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Am Samstag hatte es in Berlin einen tödlichen Messenangriff gegeben. Laut Polizei soll ein 43-Jähriger einen 29-Jährigen in einer U-Bahn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt haben.

Die Männer sollen zuvor in einem Zug der U12 im Berliner Westen in Streit geraten sein. Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später auf der Straße viermal von einem Polizisten angeschossen, weil er mit einem Küchenmesser auf mehrere Beamte zugegangen sein soll. Er starb später in einem Krankenhaus.