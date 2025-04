Als "Nazi"-Autos hatte die Berliner Arbeitssenatorin Kiziltepe die Fahrzeuge des US-Autobauers Tesla in einem Post auf X bezeichnet - und dafür scharfe Kritik geerntet. Der Post ist inzwischen gelöscht. bei der Kritik an Tesla-Chef Musk bleibt Kiziltepe aber.

Die Berliner Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hat ihre Äußerung über den Elektroautobauer Tesla verteidigt. "Ich halte an meinen Einschätzungen zu Elon Musk ausdrücklich fest", erklärte Kiziltepe in einem Post auf X. "Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass ich die Mitarbeitenden oder die Kunden Musks für dessen politische Positionen verantwortlich mache." Die SPD-Politikerin betonte aber: "Tesla erlebt gerade eine Absatzflaute, weil dem Unternehmen von den Kunden die rechtsextremen Positionen seines Anteilseigners Elon Musk zugeschrieben werden, der rund 13 Prozent am Unternehmen hält." Am Donnerstag hatte Kiziltepe in Reaktion auf einen Beitrag von rbb|24 über den sinkenden Absatz des Autobauers gepostet: "Wer will auch ein #Nazi-Auto fahren?" Der Tweet zum "Nazi-Auto" war am Freitag allerdings nicht mehr auf ihrem X-Kanal zu sehen.

Der Berliner CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, begrüßt ausdrücklich, dass Kiziltepe ihren ursprünglichen Post auf X inzwischen gelöscht hat. Dem rbb sagte Stettner, er gehe fest davon aus, dass Kiziltepe nicht den Holocaust relativieren wollte. Das habe sie mit der Löschung des Ursprungspost gezeigt. Kiziltepes Position zu Musk an sich bezeichnete Stettner als Privat-Meinung. Er selbst könne aber Kritik an Musk sehr gut nachvollziehen.

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) schrieb auf ihrem Instagram-Kanal: "Man kann über Elon Musk denken, was man will. Und sicherlich auch Positionen, die er vertritt, ablehnen." Das ändere aber nichts daran, dass die Tesla-Fabrik in Grünheide ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Innovationstreiber für die Region sei.



Ähnlich reagierte die IG-Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen: "Kritik an Elon Musk und seinen rechtsextremen Einstellungen und Aktivitäten ist nicht nur legitim, sondern notwendig", heißt es in einer Mitteilung von Freitag. Den Begriff „Nazi-Autos“ lehne die Gewerkschaft aber ab, "da er die in Grünheide arbeitenden Menschen verletzt". Solche Bezeichnungen seien nicht konstruktiv und würden vom eigentlichen Thema ablenken. "Wir fordern daher das Tesla-Management in Deutschland auf, sich von den rechtsextremen Aktionen von Elon Musk zu distanzieren. Die Geschäftsführung muss klar machen, dass sie einen Hitlergruß und die Parteinahme für rechtsradikale Gruppierungen ablehnt."



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte zuvor die Aussagen von Kiziltepe kritisiert. "Vor dem Hintergrund, dass im Tesla Werk in Grünheide neben vielen Berlinern auch Menschen aus rund 150 verschiedenen Nationen arbeiten, ist diese Aussage einer Arbeitssenatorin völlig fehl am Platz", sagte Woidke der Berliner Zeitung "B.Z." am Donnerstag.



Brandenburgs Arbeitsminister Daniel Keller (SPD) forderte seine Berliner Amtskollegin gegenüber mehreren Medien auf, ihre Äußerungen zurückzunehmen und nannte diese "völlig unangebracht".