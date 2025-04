In Berlin und Brandenburg finden auch diesem Jahr wieder die tradtionellen Ostermärsche statt. Aufgerufen zu einem Protestzug durch Kreuzberg hat für Samstag das Netzwerk Friedenskooperative (Friko Berlin). Gefordert werden dabei unter anderem mehr diplomatische Friedensinitiativen für die Ukraine und den Gaza-Streifen. Der Marsch zieht von und wieder zum Mariannenplatz (Friedrichshain-Kreuzberg) unter dem Motto "Ja zum Frieden". Gegen diese Demonstration, die am Mittag startete, sind auch Proteste angekündigt.

Am Nachmittag gibt es außerdem einen Ostermarsch in Brandenburg an der Havel und eine Protestaktion unter Federführung der Linken in Strausberg (Märkisch-Oderland). Weitere Märsche sind für Frankfurt (Oder) und Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) angekündigt.